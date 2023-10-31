Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı: 'Beşiktaş maçları da büyüktü ama...'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:17

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:17

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United’a transfer olan Türk kaleci Altay Bayındır, Manchester United TV’de yayımlanan podcastin konuğu oldu.

Milli sporcu, eski Manchester United futbolcusu David May ile sunucu Sam Homewood’un sorularını cevapladı.

Altay Bayındır'ın açıklamaları şu şekilde:

Sam Homewood’un Fenerbahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmek gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi sorusuna Galatasaray cevabını veren Bayındır, "Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum" dedi.

"HER ZAMAN FORVET OLURDUM"

Kaleciliğe nasıl başladığını anlatan Bayındır, şu ifadeleri kullandı:

"Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurum. Gerçekten. İlk oynadığım pozisyonum defanstı, sonra forvet oynadım. Sonrası ise farklı bir hikaye, bir gün ilk kulübüm olan Bursaspor'da oynuyorum, o zaman defans oyuncusuydum.

Bir gün kaleci antrenmana gelemeyince menajerimiz bana “Altay sen uzunsun, kaleye git ama keyif yapacak zaman yok” dedi. Ben defansta ve forvet olarak oynamak istiyordum ama tamam deneyelim dedim. Kaleye geçtim ve çok iyi hissettim. Top geldiğinde topa doğru atlıyordum ve herkes bana yapabilirsin diye bağırıyordu. Top bana doğru gelince topu tuttuğumda herkes “Harikasın, hadi” diye bağırıyordu. Penaltı kurtarınca ise benden iyisi yoktu.” dedi. Kalecilerin farklı forma giymesinin dikkatini çektiğini belirten United’lı oyuncu, “O zamanlar her maçı izliyordum. Bütün oyuncular aynı ama kaleci farklı forma giyiyordu. Bu da çok hoşuma gitmişti."

"SEN ÇOK KOŞMA, ZATEN HERKES KOŞUYOR"

Kaleciliğe geçmeden önce annesine danıştığını belirten Bayındır, annesiyle arasında geçen diyaloğu da şu sözlerle anlattı:

"Annem mutfaktaydı, ona “Şu anki pozisyonum hakkında ne düşünüyorsun? Forvet oynayabilirim. Ya da kaleye geçebilirim” dedim. O çok bilmese de biraz biliyordu, çünkü evde her gün maç izliyorduk. Ve bana “Kaleye geçebilirsin, senin için daha iyi olur dedi. Uzunsun ve orada daha az koşman gerekir. Sen çok koşma, zaten herkes koşuyor."

Konuşmasını annesine seslenerek tamamlayan Bayındır, "Annem, her şey için teşekkür ederim. Kalede olmayı çok seviyorum. Konumumu seviyorum. Çok farklı ve zor elbette. Zor ama topu yakalamak çok güzel bir duygu. Topu yakaladığımda herkes benimle birlikte "Evet yaptık, evet!" diyor" ifadelerini kullandı.