Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu: '4 yılım çalındı! Abdullah Avcı'ya kırgınım'

29 Nisan 2022 Cuma, 09:52

Kerem Aktürkoğlu, Vole'ye verdiği röportajda Avrupa'ya transfer olacağı yönündeki soruyu yanıtlarken, Abdullah Avcı ile ilgili de itirafta bulundu.

"Hayalim tabii ki Premier Lig" diyen Kerem, "Bence bütün futbolcuların hayalidir. En iyi futbolun oynandığı lig olarak düşünüyorum. Ancak oyun tarzım açısında Almanya ve İspanya daha uygun. Cristiano Ronaldo ile oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

"4 YILIM ÇALINDI"

"Kariyerimin başında 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir'e imza atarken çok büyük hayallerle kariyerime başlamıştım. Aileme söylenen sözleri duyunca 'Bu iş tamam, çok iyi yerlere geleceğiz' demiştim. Ama öyle olmadı tabii..."

"16 yaşında imza attıktan sonra Başakşehir U17'de oynuyordum. 'Seni çok beğendik ama bizim tesisimiz yok. Kalacak bir yer bulursan ancak öyle seni alabiliriz' dediler. Sağ olsun babam, yatılı bir kurs buldu. Orada yaşıyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi, rütbecilik vardı. Sen küçüksün, haddini bileceksin şeklinde yani. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam."

"TÜRK FUTBOLUNDAKİ EN BÜYÜK SORUN..."

"O zaman benim gibi karşı çıkanları görmedikleri için takımdakiler bana karşı tavır aldı. Antrenmana çıkarken ayağıma top değmesin diye dua ediyordum. Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim. Örneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Nasıl tepki olur? Bambaşka. Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur."

"Beni zorla kiralamak istediler. 'Erokspor'a 3 yıl kiralık gideceksin, sözleşmeni de asgari ücretten 5 yıl uzatacağız' dediler. Kabul etmedim. Kadro dışı bırakıldım, 1 sezon tek başıma çalıştım. Sözleşmem bitti, 19 yaşındayım. Babama, 'Baba, artık olmayacak. Futbolu bırakacağım ben' dedim. Özgüvenim dipteydi. Babam yalvardı, ikna etti beni. 3. Lig, benim kariyerimin sonu olacaktı ama çok şükür Erzincan dönemi çok iyi geçti."

"Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. O insanları utandırmak, benim tek amacımdı. İnşallah 'Senden bir şey olmaz, Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları utandırmışımdır. Abdullah Avcı'ya hiçbir şekilde kızgın değilim ama kırgınım ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Artık önüme bakıyorum. Her şeyi geride bıraktım."