Galatasaray kendi evinde hata yapmadı: Galatasaray 2-0 Bodrum FK

Yayınlanma: 18.04.2025 - 19:07

Güncelleme: 18.04.2025 - 21:59

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gollerden ilkini 29. dakikada Lucas Torreira attı. Uruguaylı futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıların ikinci golü 81. dakikada Davinson Sanchez'den geldi.

REKOR KIRDI

Galatasaray, Bodrum FK maçının ilk yarısında 43 dakikada rakip kaleye 22 şut çekti. Sarı-kırmızılılar, bu rakamla bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin zirvesine çıktı.

Bodrum FK maçının 31. dakikasında sarı kart gören Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, cezalı duruma düştü. Milli futbolcu, gelecek hafta Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, bu galibiyetle ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Bodrum FK, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 77 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya yükseltti. Bodrum FK, 34 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, hafta arasında ise salı günü Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bodrum FK, ligin gelecek haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 77 puan, 30 maç

2- Fenerbahçe: 71 puan, 29 maç

14- Bodrum FK: 34 puan, 31 maç

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi

Karşılaşmanın önemli anları | Galatasaray 2-0 Bodrum FK

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

87' Mertens'in ortasında kafayı vuran Morata topu ağlara gönderse de ofsayt bayrağı havada.

86' Galatasaray'da Torreira, Osimhen ve Lemina yerine Kerem Demirbay, Mertens ve Berkan Kutlu oyunda.

81' Kullanılan köşe vuruşunda seken topu alan Yunus, sol çaprazdan içeriye girerek ortasını yaptı. Kale alanında bulunan Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi!

81' GOL | Davinson Sanchez, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

81' Bodrum FK'de Ahmet Aslan yerine Seferi oyunda.

80' Galatasaray'da Barış Alper oyundan çıkarken Ahmed Kutucu dahil oldu.

72' Przemyslaw Frankowski'nin ortasında Taylan araya girdi ve topu kornere gönderdi.

70' Yunus'un pasında Ali Aytemur araya girdi ve topu kornere gönderdi.

68' Bodrum FK'de Ege Bilsel ve Okita yerine Dimitrov ve Cenk Şen oyunda.

67' Galatasaray'da Sara oyundan çıkarken Morata dahil oldu.

63' Sağ kanattan Lemina'nın ortasında topu göğsüyle kontrol eden Osimhen'in vuruşunda Sousa topu kornere çeldi!

58' Yunus'un sağ kanattan ortasında Barış Alper'in arka direkte kafa vuruşu zayıf. Top kaleci Sousa'da kaldı.

52' Abdülkerim, son çizgiye inerek arka direğe ortasını kesti, Osimhen'in kafa vuruşu auta gitti.

51' Sol kanattan topla ilerleyen Barış'ın ortasına Ajeti müdahale etti ve top oyun alanında kaldı.

49' Sağ kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasına Herelle müdahale etti ve top dışarıya çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

46' Bodrum FK'de ikinci yarı Celustka yerine Üzeyir Ergün oyunda.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

43' VAR müdahalesi sonucu penaltı kararı iptal edildi.

42' PENALTI | Yunus'un pasında ceza sahasına giren Sara'ya Ahmet Aslan'ın müdahalesi sonucu hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi!

35' Osimhen'in indirdiği uzun topta Barış Alper'e attığı pas hızlı, Herelle araya girerek topu taca gönderdi.

34' Mario Lemina'nın Fredy'ye yaptığı müdahale faul. Bodrum FK sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

33' Lucas Torreira'nın Ahmet Aslan'a yaptığı müdahale faul. Bodrum FK serbest vuruş kullanacak.

31' SARI KART | Atılan uzun topta hava topu mücadelesine çıkan Barış Alper'in Herelle'e yaptığı müdahale faul. Barış Alper sarı kart gördü. Bodrum FK serbest vuruş kullanacak.

29' Sara'nın yaptığı ortada Torreira'nın kafa vuruşuyla top ağlara gitti!

29' GOL | Torreira, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

18' Merkezde topla buluşan Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şut, Ajeti'ye çarptıktan sonra üst direğe vurup kornere çıktı! Galatasaray köşe vuruşu kullanacak.

17' Savunmanın arkasına sarkan Barış Alper'in vuruşunu Celutska blokladı, top tekrar Galatasaray'da kaldı.

16' Torreira'nın sağ kanattan ortasında Barış Alper'in kafa vuruşu etkisiz, top üstten auta çıktı.

15' Kontraya çıkmak isteyen Galatasaray'da Sara'nın Osimhen'e doğru attığı pas taca çıktı. Top tekrar Bodrum FK'de.

12' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafa vuruşu, üstten auta çıktı!

11' Sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutuna Ali Aytemur ayak koydu ve top kornere çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

10' Przemyslaw Frankowski'nin orta saha yakınından yaptığı orta kaleci Sousa'da kaldı.

8' Lemina'nın Taylan'a yaptığı müdahale faul. Bodrum FK serbest vuruş kullanacak.

7' Atılan uzun topta Osimhen'in indirdiği topa Lemina ceza sahası içerisinden vurdu, Sousa topu üstten kornere çeldi!

6' Kullanılan köşe vuruşunda top Galatasaray'da kaldı. Sarı-Kırmızılılar, kendi yarı alanında top çeviriyor...

5' Barış Alper'in sağ çizgiden yaptığı orta Bodrum FK savunmasına çarptı ve dışarıya çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

4' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafası dışarıya gitti.

4' Kullanılan köşe vuruşunda seken topa ceza sahası dışından Torreira vurdu, kaleci Sousa sağına uzanarak kurtardı! Galatasaray bir köşe vuruşu daha kazandı.

3' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan ortasında Ali Aytemur'un müdahalesi sonucu top kornere çıktı. Galatasaray korner kullanacak.

2' Ahmet Aslan'ın pasında Bardhi ofsaytta kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

2' Torreira'nın sağ kanattan attığı uzun pası Osimhen'den önce Sousa yakaladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.