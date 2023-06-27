Galatasaraylı Lucas Torreira'dan dikkat çeken paylaşım
Transferde adı Avrupa kulüpleri ile anılan Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarların gönlüne su serpti.
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, taraftarı rahatlatan bir paylaşım yaptı.
Uruguaylı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atom karınca emojisi kullanarak, "Evinde" açıklamasını yaptı.
Lucas Torreira
Torreira ayrıca 4 yıldız emojisi ve 23. şampiyonluğu paylaştı.
ADI LAZIO İLE ANILIYORDU
27 yaşındaki başarılı orta sahanın adı Lazio başta olmak üzere birçok takımla anılıyordu. Ayrıca oyuncunun da ayrılmak istediği iddia ediliyordu.
Torreira'nın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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