Galatasaraylı Lucas Torreira'dan dikkat çeken paylaşım

Transferde adı Avrupa kulüpleri ile anılan Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarların gönlüne su serpti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 20:08
Galatasaraylı Lucas Torreira'dan dikkat çeken paylaşım
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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, taraftarı rahatlatan bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atom karınca emojisi kullanarak, "Evinde" açıklamasını yaptı.

Lucas Torreira

Torreira ayrıca 4 yıldız emojisi ve 23. şampiyonluğu paylaştı.

ADI LAZIO İLE ANILIYORDU

27 yaşındaki başarılı orta sahanın adı Lazio başta olmak üzere birçok takımla anılıyordu. Ayrıca oyuncunun da ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

Torreira'nın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.


Lucas Torreira lazio transfer galatasaray

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