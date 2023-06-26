Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun menajerinden transfer yanıtı!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 22:50

Güncelleme: 26.06.2023 - 22:50

Galatasaray'da adı İtalyan ekipleriyle anılan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer açıklaması yapıldı.

İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına konuştu.

Nicolo Zaniolo

"TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

Vigorelli, "Zaniolo Türkiye'ye hemen uyum sağladı. Onu burada, ligimizde görememek çok üzücü. Tatilini yapıyor ve ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi var. Transfer dönemi uzun, bakalım ne olacak. Biz Türkiye'de iyiyiz, teklifler gelirse değerlendirilir. Galatasaray'la bir görüşme olduğu ortaya çıktı ama bu doğru değil. Şimdi hazırlıklara odaklandık" dedi.

Vigorelli, Milan hakkında gelen soruya ise, "Milan taktiksel olarak onun için mükemmel bir takım mı? Evet ama bu konuya girmek istemiyorum" diye cevap verdi.

35 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

Galatasaray forması altında 11 maça çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.