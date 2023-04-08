Galatasaraylı Mauro Icardi, Masterchef'e konuk olacak
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın sunduğu Arjantin MasterChef'e konuk olacak.
Wanda Nara'nın sunuculuğunu üstlendiği Masterchef'in Arjantin versiyonunun pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde Galatasaraylı Mauro Icardi konuk olacak.
Arjantin TV kanalı Telefe'de yayınlanan programın reklamları da yayınlandı. 10 Nisan akşamı izleyiciler, Arjantin'in en ünlü çiftini birlikte izleyecekler.
Mauro Icardi'nin programda asado (ızgara et) yapmak için Masterchef önlüğü giyeceği de belirtildi.
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