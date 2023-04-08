Galatasaraylı Mauro Icardi, Masterchef'e konuk olacak

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 16:26

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 16:26

Wanda Nara'nın sunuculuğunu üstlendiği Masterchef'in Arjantin versiyonunun pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünde Galatasaraylı Mauro Icardi konuk olacak.

Arjantin TV kanalı Telefe'de yayınlanan programın reklamları da yayınlandı. 10 Nisan akşamı izleyiciler, Arjantin'in en ünlü çiftini birlikte izleyecekler.

Mauro Icardi'nin programda asado (ızgara et) yapmak için Masterchef önlüğü giyeceği de belirtildi.