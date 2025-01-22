Galatasaraylı Michy Batshuayi'den maç sonu dikkat çeken paylaşım!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:56

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:56

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Maça yedek başlayan ve 86. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Batshuayi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Belçikalı oyuncunun paylaşımı şu şekilde: