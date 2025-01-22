Galatasaraylı Michy Batshuayi'den maç sonu dikkat çeken paylaşım!

Michy Batshuayi, 3-3 berabere biten Galatasaray-Dinamo Kiev maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı Michy Batshuayi'den maç sonu dikkat çeken paylaşım!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:56

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk etti. Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Maça yedek başlayan ve 86. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Batshuayi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Belçikalı oyuncunun paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #michy batshuayi #galatasaray #Dinamo Kiev #uefa avrupa ligi

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın puan kaybının sebebi...'

Spor yazarları Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın puan kaybının sebebi...'
Oleksandr Shovkovskyi:

Oleksandr Shovkovskyi: "Galatasaray'ın atakları bugün bizi şaşırttı"
Galatasaray taraftarından Muslera'ya tepki! Tecrübeli eldivenden 'bitti' mesajı!

Galatasaray taraftarından Muslera'ya tepki! Tecrübeli eldivenden 'bitti' mesajı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler