Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni durağı Fransa oluyor
Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda. Mısırlı Mostafa Mohamed'in yeni durağı Fransa oluyor.
Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile ilgileniyor.
L'Equipe'in haberine göre, Fransız kulübü önümüzdeki günlerde Mohamed'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralayacak.
Daha önce transfer döneminde Toulouse ve Bordeaux ile adı anılan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ligde 24 maçta görev aldı, 7 gol ve 3 asist üretti.
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde kiralık olarak formasını giyen Mısırlı golcünün bonservisini almıştı.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.
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