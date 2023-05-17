Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız'

Yayınlanma: 17.05.2023 - 14:46

Güncelleme: 17.05.2023 - 14:58

Süper Lig takımlarından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne yaklaşık 11 ay geçti. Mutlulukla ifade ediyorum ki, verdiğimiz sözlerin hepsini teker tekere tutuyoruz. Bu süre içerisinde yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum.

Başta futbol takımımız olmak üzere tüm branşlarda rekabetçi olmak adına ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Finansal açıdan zor olan bir dönemde bu yatırımlar kolay değil. Finansal tablolar açısından çok uzun yıllardır devam eden olumsuz bir görüntüyle karşı karşıyayız. İlk gün dediğimiz gibi bizi bu zor günlerden kurtaracak projelerimiz var.

"1,5 MİLYAR TL'LİK FON"

Mecidiyeköy'den 1.5 milyar TL'lik bir fon geliyor. Bu fonun bir kısmını, 1 milyar 85 milyon olan kısmını Florya'da bize ait olmayan 40 dönümlük arsayı almak için kullanıyoruz. Aynen söz verdiğimiz gibi, Mecidiyeköy'den gelen paranın zerresine dokunmuyoruz. Bizi kredite eden bankanın kontrolünde, bir hesapta duruyor. 1 milyar 85 milyon TL'nin arda kalan kısmı Galatasaray'a verilecektir ama önceliğimiz borcu ödemektir.

"RUHSATI ALDIK"

6-7 sene oldu. Gayrımenkul projelerini geliştirmek adına Florya'yı yeni bir yere taşınması için hareket etmiştik. Bunun için stadyuma arabayla 6-7 dakika uzaklıktaki bir arsanın üst kullanım hakkı alınmıştı Milli Emlak'tan. Florya'nın tesislerini daha modern, daha günümüze uygun şekle getirmek için Kemerburgaz'da inşaata başladık. Ruhsatı aldık, inşaat devam ediyor.

"BAZI KESİMLER KISKANIYOR"

Kemerburgaz niye önemli? Bazen hayrete düşmemek de mümkün değil. Florya'daki futbol takımının ve altyapı tesisleri için herkese çağrı yaptım. Gidin, görün. 40 sene önce yapılmış. Dünyadaki futbolun gelişimine uygun bir tesis değil. Galatasaray'a yakışmıyor. İvedilikle, el birliğiyle Kemerburgaz'ı açmak zorundayız. Birçok sebebi var. Bunları sıralamaya gerek yok. İlgilenirseniz gelin Florya'yı gezelim, görelim. Bize daha çok hak vereceksiniz. Florya'daki arazinin 20 dönümü kulübün tapulu malı, 40 dönümü de satın aldık. O da kulübün tapulu malı. Ruhsat müracaatı için üzerinde binalar var. Bu binaların yıkılması ve arsa haline dönüştürülmesi lazım. Bunun için de Kemerburgaz'ın bir an evvel bitmesi lazım. Yerleşkeye taşınacağız. Ruhsat hazırlıklarını yaptık. Arsaya döner dönmez ruhsat tanzim ediliyor. Ekonomik değerini defalarca ifade ettim. Konuyla ilgili çok detaya girmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi bazı kesimler konuyla kıskançlık seviyesinde ilgili.

"130 VİLLAMIZ KALDI"

Riva'da daha önce başlattığımız proje son derece süratli şekilde devam ediyor. Orada yaklaşık 130 tane villamız kaldı. Fiyatlar her geçen gün yukarı gidiyor. Galatasaray'a destek verecek rakamlar, önceki ifadelerimin de üzerinde.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKACAĞIZ"

Tüm bu projelerle amacımız, kulübümüzün borç sarmalından çıkması ve sürdürülebilir başarıyı sağlamaktır. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı istiyoruz. Bu anlaşma, kulübümüzün ayağındaki prangadır. Bankalar Birliği'nin amacı, bu borcun bir an önce tasfiyesidir. Konsorsiyum bankalarıyla sözleşmenin kolay dönemleri bitti, zorluğu başladı. Yapılan anlaşma bize diyor ki, 1 Haziran'dan itibaren kulübün tüm gelirlerinin yüzde 50'sini bana bırakacaksın. Peki ben hayatımı nasıl sürdüreceğim? Sanki kulübün öyle bir geliri var ki, tüm sportif faaliyetleri hallediyor da Bankalar Birliği'nin borcunu kapatsın.

"BU MÜMKÜN DEĞİL"

Biz imzalanan tüm anlaşmaların gereğini yaparız. Bunun için kulübün esas faaliyetlerinden oluşturulan gelirlerin, hem faaliyetleri sürdürmesi hem de yüzde 50'si geçmişteki borcun tasfiyesi için kullanması gerekiyor. Bu mümkün değil. Sakın söylediğimi yanlış anlamayın. Eğer bu projeleri hayata geçirmeseydik, bu projelerden gelecek fonları kullanmak üzere hesaplar yapmasaydık bu mümkün değildi, temerrüt hali ortaya çıkacaktı.

"400 MİLYON LİRA FAİZ ÖDÜYORUZ"

Bu durum, Ali Sami Yen Ağabeyimizin bize gösterdiği durumla uyuşmuyor. Bugün için yaklaşık yıllık 400 milyon TL'lik faiz ödememiz var. Ekonomik koşulların değişmesiyle birlikte nereye gideceğini hesaplayın. Bugünkü borçlanma faizimiz TL ref artı 1.5 seviyesinde. Yüzde 10'lar çerçevesinde."