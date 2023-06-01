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Galatasaraylı taraftarlar HÜDA PAR bayrağı yaktı

Galatasaray'ın Süper Lig'de 23. kez şampiyon olmasını kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar HÜDA PAR bayrağını yaktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:38
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Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu yurdun dört bir yanında kutlandı.

HÜDA PAR BAYRAĞI YAKILDI

Bağcılar'da Galatasaray'ın 23. kez şampiyonluğa ulaşmasını kutlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, HÜDA PAR bayrağını yaktı.

Taraftarlar HÜDA PAR bayrağının yakıldığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

 


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