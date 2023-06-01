Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
Galatasaray Spor Kulübü'nün televizyon kanalı GS TV'de yayımlanan 'Aslanın Hazinesi' programına bu hafta sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Adnan Polat konuk oldu.
GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.
Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Adnan Polat oldu.
Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı 1 Haziran Perşembe akşamı saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.
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