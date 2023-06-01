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Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nün televizyon kanalı GS TV'de yayımlanan 'Aslanın Hazinesi' programına bu hafta sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Adnan Polat konuk oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 14:18
Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
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GS TV'de yayımlanan Aslanın Hazinesi programı birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihini anlatan Aslanın Hazinesi programının bu haftaki konuğu sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Adnan Polat oldu.

Volkan Karsan'ın hazırlayıp sunduğu Aslanın Hazinesi programı 1 Haziran Perşembe akşamı saat 20:45'te GS TV'de yayımlanacak.


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