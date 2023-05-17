Galatasaraylı Nicolo Zaniolo soyunma odasını dağıttı!
Süper Lig'de İstanbulspor mağlup eden Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gördü. Öfkelenen İtalyan yıldız, soyunma odasını dağıttı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda sonradan oyuna giren Nicolo Zaniolo sadece 6 dakika sahada kalabildi.
69. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyun giren İtalyan yıldız, Kerem'e ara pasını verdikten sonra ayağını kaldırıp İstanbulsporlu Mehmet Yeşil'e vurdu. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu önce sarı kartına başvurdu ancak VAR uyarısının ardından kartın rengi kırmızıya döndü.
Fanatik'te yer alan habere göre, 6 dakika sonra oyundan atılan Zaniolo çok sinirlendi. 23 yaşındaki yıldız, soyunma odasına giderken tüneli tekmedi.
Ayrıca İtalyan forvetin soyunma odasında da öfkesinin devam ettiği ve ortalığı dağıttığı söylendi.
KIRMIZI KART HAKKINDA KONUŞTU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'nun üzgün olduğunu söyledi.
Buruk, "Zaniolo'nun kalitesini ve bitiriciliğini kullanmak istedim ama şanssız bir şekilde topu ayağından açtı ve tabanı rakibe gelince kırmızı kart gördü. O da üzgün. Bilerek yapılmış bir şey değil. Oyun içinde yaşanabilecek şeyler ama daha dikkatli olması gerekirdi. Bir şanssızlık. Bizi sevindiren 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımızın olağanüstü mücadele vermesi, aynı oyunu devam ettirmeleri. Eksik kaldığımız hissedilmedi." diyerek sözlerini tamamladı.
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