Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun babasından transfer açıklaması!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:42

Güncelleme: 25.05.2023 - 15:42

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun babası Igor Zaniolo, İtalyan basınına oğlunun durumuyla ilgili açıklamalarda yaptı.

Sporx'te yer alan habere göre, Igor Zaniolo, "Nicolo, Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Onu özellikle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi için aldılar. Bu yıl kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak" dedi.

"İSTANBUL'DA ÇOK MUTLU"

Milan'a transfer söylentisiyle ilgili soruya Igor Zaniolo, "Birçok transfer söylentisi var ama Nicolo'nun belli bir fiyatı var. Ayrıca, İstanbul'da çok mutlu!" cevabını verdi.

9 MAÇTA 3 GOL ATTI

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro ve sonraki satış karından yüzde 20 fiyatla transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Parçalı formayla çıktığı 9 Süper Lig maçında 3 gol atmayı başardı.