Galatasaraylı Noa Lang'dan galibiyet açıklaması: 'Daha iyisi olabilirdi'

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Juventus'a iki gol attığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Performansı ile ilgili soru üzerine Noa Lang, "Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi. 2 gol attım ve takım olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

"KENDİ KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Ayrıca Noa Lang, "Daha önce Juventus'a karşı oynadım. Zor bir takım. İyi savunma yapıyorlar. Bu akşam kendi kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık" ifadelerini kullandı.