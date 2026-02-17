Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaraylı Noa Lang'dan galibiyet açıklaması: 'Daha iyisi olabilirdi'

Galatasaraylı Noa Lang'dan galibiyet açıklaması: 'Daha iyisi olabilirdi'

17.02.2026 23:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaraylı Noa Lang'dan galibiyet açıklaması: 'Daha iyisi olabilirdi'

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Noa Lang, 5-2 kazandıkları Juventus maçına dair görüşlerini aktardı.

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang, Juventus'a iki gol attığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Performansı ile ilgili soru üzerine Noa Lang, "Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi. 2 gol attım ve takım olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

"KENDİ KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Ayrıca Noa Lang, "Daha önce Juventus'a karşı oynadım. Zor bir takım. İyi savunma yapıyorlar. Bu akşam kendi kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #uefa şampiyonlar ligi #Noa Lang

İlgili Haberler

Juventus'a rövanş öncesi iki kötü haber!
Juventus'a rövanş öncesi iki kötü haber! Juventus'ta Juan Cabal ile Andrea Cambiaso, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşındaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Andrea Cambiaso'dan Juventus'a kötü haber: Galatasaray maçında cezalı!
Andrea Cambiaso'dan Juventus'a kötü haber: Galatasaray maçında cezalı! Juventus'un 25 yaşındaki İtalyan oyuncusu Andrea Cambiaso, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Galatasaray'dan İtalyanlara farklı tarife: Galatasaray 5-2 Juventus
Galatasaray'dan İtalyanlara farklı tarife: Galatasaray 5-2 Juventus Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2 mağlup etti.