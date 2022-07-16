Galatasaraylı Olimpiu Morutan, Süper Lig ekibine gidiyor
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Olimpiu Morutan ile anlaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı iddia edildi.
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan'ın yeni adresi belli oldu. Morutan'ın sarı-kırmızılıların o bölgeye takviye yapması halinde Demir Grup Sivasspor'a gideceği ileri sürüldü.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan Aytaç Kara ve Emre Kılınç için bir temasımız olmadı ama Morutan için bir talebimiz oldu kiralık olarak birkaç gün içinde belli olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Fanatik'in haberine göre ise; Olimpiu Morutan ile Sivasspor anlaştı. Galatasaray, o bölgeye takviye yapması halinde transfer resmiyet kazanacak.
GALATASARAY KARNESİ
Olimpiu Morutan geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1457 dakika süre aldı.
23 yaşındaki Rumen oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.
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