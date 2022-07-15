Ajax, Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan ile ilgileniyor

Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni bir stoper arayışına girerken genç oyuncu Ahmetcan Kaplan da yol ayrımına geldi. İddiaya göre Ahmetcan Kaplan'ın transferi konusunda Hollanda'nın köklü kulübü Ajax devreye girdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:36
Ajax, Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan ile ilgileniyor
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Trabzonspor'da bu sezon ara ara forma şansı bulan ve verilen şansı iyi değerlendiren Ahmetcan Kaplan için Avrupa ekipleri ilgi göstermeye devam ediyor.

Trabzonspor'da yapılacak stoper transferiyle birlikte 4. stoper konumuna düşecek olan Ahmetcan için gelecek teklifler değerlendirmeye alınıyor.

Daha önce Spartak Moskova'dan 2 milyon Euro teklif alan Ahmetcan için bu teklif reddedilmiş oyuncu Fransız ekibi Lille'in radarına girmişti.

61 Saat'in haberine göre, bu girişim henüz resmiyete dökülmezken Hollanda ekiplerinden Ajax, Ahmetcan Kaplan için kulübe ilgi kağıdı gönderdi.

TRABZON, CİDDİ BİR BONSERVİS BEKLİYOR

Trabzonspor'a teklif yapmayı planlayan Ajax'ın kapıyı 3 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Trabzonspor'un olası bir ayrılıkta oyuncudan ciddi bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Bu rakamın 6 ila 10 milyon Euro arasında olması bekleniyor.   


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