Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaraylı oyunculardan derbi paylaşımı: 'Büyük bir meydan okumamız var'

Galatasaraylı oyunculardan derbi paylaşımı: 'Büyük bir meydan okumamız var'

26.11.2025 15:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaraylı oyunculardan derbi paylaşımı: 'Büyük bir meydan okumamız var'

Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da oyuncular sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Galatasaraylı futbolcular, USG maçı sonrası yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında Fenerbahçe derbisini işaret etti.

Sarı-kırmızılı takımın oyuncularının paylaşımları şu şekilde:

Mauro Icardi: "Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom"

Leroy Sane: "İstediğimiz oyun ve sonuç olmadı ama yola devam ediyoruz. Şimdi tam konsantrasyonla yaklaşan derbiye odaklanma zamanı"

"PAZARTESİ GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Lucas Torreira: "Anı kabullen, durumun sorumluluğunu al, başını kaldır ve devam et. Daha gidecek çok yolun var. Solo il Gala"

İlkay Gündoğan: "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Hepimiz üzgünüz ve daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama biliyoruz ki Pazartesi günü çok önemli bir maç bizi bekliyor. Tüm konsantrasyonumuz artık derbiye! Haydi bunu birlikte başaralım..."

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Derbi

İlgili Haberler

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray yanıtı: 'Taraftarlar için çok önemli ama...'
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray yanıtı: 'Taraftarlar için çok önemli ama...' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü oynayacakları Ferençvaroş maçı öncesi basın toplantısında görüşlerini aktardı.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için derbi iddiası!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için derbi iddiası! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.
Belçika basını Galatasaray'ın yenilgisini böyle gördü: 'Tarihi bir zafer'
Belçika basını Galatasaray'ın yenilgisini böyle gördü: 'Tarihi bir zafer' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Belçika basını karşılaşmayı sayfalarına taşıdı.