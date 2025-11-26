Galatasaraylı oyunculardan derbi paylaşımı: 'Büyük bir meydan okumamız var'

Galatasaraylı futbolcular, USG maçı sonrası yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında Fenerbahçe derbisini işaret etti.

Sarı-kırmızılı takımın oyuncularının paylaşımları şu şekilde:

Mauro Icardi: "Galatasaray ailesi. Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom"

Leroy Sane: "İstediğimiz oyun ve sonuç olmadı ama yola devam ediyoruz. Şimdi tam konsantrasyonla yaklaşan derbiye odaklanma zamanı"

"PAZARTESİ GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Lucas Torreira: "Anı kabullen, durumun sorumluluğunu al, başını kaldır ve devam et. Daha gidecek çok yolun var. Solo il Gala"

İlkay Gündoğan: "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Hepimiz üzgünüz ve daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama biliyoruz ki Pazartesi günü çok önemli bir maç bizi bekliyor. Tüm konsantrasyonumuz artık derbiye! Haydi bunu birlikte başaralım..."