Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için derbi iddiası!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise engeline takıldı. Belçika temsilcisine 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılıları Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.

Galatasaray için Şampiyonlar Ligi öngörüsünde de bulunan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Okan Buruk'un korktuğu başına geldi. İlk 4 haftayı 9 puanla geçtik diyordu. Okan Buruk ikinci 4 maça bakarken son sakatlıklardan sonra hesaplar değişti. Bugünkü maç önü röportajı izleyince ve kadroya bakınca anladım ki, Okan Buruk “Ben bugün oyunu 1-0'a göre organize edeyim. İyi ilk 11'imiz var.” diyordu. Rakibin yedeklerine vurgu yapıyordu."

"HATA YAPTI"

"Icardi Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika oynayacak durumda değil. Sara ve İlkay yüzde yüzünde değil. Hoca planladıklarının dışında gitmiyor maçı izlerken aslında. Kontrollü oyunla devreyi buldu. İstediği de aslında duran toptan golü bulmak. Planlarını bozan Jakobs'un arka adelesinin çekip çıkmak istemesi oldu. Arda'yı oyuna aldığı zaman bence bir hata yaptı. Son maçta sağ beke koyduğu Arda'yı orijinal mevkisi gördüğü stopere koydu ve bence burada hata yaptı."

"Bütün ligin gıptayla baktığı ikili stoper bozuldu. Orijinal sol bekin gitti. Hayatları boyunca Sallai, Abdülkerim, Arda ve Sanzhez dörtlüsü antrenmanda bile beraber oynamamışlardır. Sanchez'le bir pozisyon bile vermedin rakibine, Sanchez'siz oynadığın maçlarda sıkıntı yaşıyorsun. Her şeyi değiştirip oynatmak hata oldu. Galatasaray'ın bozmaması gereken bir yerdi burası."

"YEDEK KULÜBESİNİN FARKI"

"Lemina ve Osimhen'le iligili düşündük. Biliyor Okan hoca yedeklerin zayıf olduğunu. Mecburen yaptı bunu. İlkay'ı da mecburen oyunda tuttu, bakıyor orta sahaya burayı tutacak başka oyuncu olmadığını görüyor. Bir de Arda'nın ikinci sarı kartı var değil mi? Uğurcan'ın ayağına basılmasına neden göstermedi o zaman? Golü kim attı. Faulü yapan kırmızı kart görmesi gereken Promise attı. 1 puan Galatasaray için şu ortamda kötü olmazdı değil mi? Ama hocanın hesabı mutlaka 3 puan almam lazım. 0-0'ı cebe atarak 3 puanı almam lazım düşüncesiydi."

"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde bu kadar fark açmasının sebebi ne biliyor musun? Yedek kulübelerinin farkı nedeniyle… Galatasaray bugün eksikler nedeniyle burada eksik kaldı. Ligde 5 değişiklik var. Galatasaray ve Fenerbahçe rakiplerinden çok daha bütçeli takımlara sahip. Yedek kulübelerinde de pahalılar."

"DERBİDE İKİSİ DE OYNAR"

"Okan Buruk zaten dünden itibaren ilk 24'ü hesaplıyor. Bu kadrodan dolayı, emin olun bugün tam kadro olsaydı ilk 8 için daha iddialı olurdu. Şimdi ilk 8 biraz daha hayal kaldı. Galatasaray için büyük fırsat vardı fakat kötü yakalandı."

"Bence derbide Lemina da Osimhen de derbide ilk 11'de oynayacaktır."