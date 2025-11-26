Cumhuriyet Gazetesi Logo
Belçika basını Galatasaray'ın yenilgisini böyle gördü: 'Tarihi bir zafer'

Belçika basını Galatasaray'ın yenilgisini böyle gördü: 'Tarihi bir zafer'

26.11.2025 11:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Belçika basını Galatasaray'ın yenilgisini böyle gördü: 'Tarihi bir zafer'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Belçika basını karşılaşmayı sayfalarına taşıdı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union SG'ye 1-0 yenildiği maç Belçika basınında gündem oldu.

Belçika basınındaki manşetler şu şekilde:

Le Soir: "Union, Galatasaray'ı yenerek umutlarını yeniden canlandıran bir ustalık eseri sergiledi. Üç kez üst üste Türkiye şampiyonu olan takımın sahasında, Union Berlin şüphesiz tarihinin en önemli Avrupa Kupası zaferlerinden birini elde etti. Promise David'in golü, takımı ilk 24'te yer alma yarışına geri döndürdü."

"TARİHİ BİR ZAFER"

La Derniere Heure: "Saint-Gilloise, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir zafer elde etti."

7sur7: "Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı. Üst üste üç yenilginin ardından, Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir çıkış yakaladı. İstanbul'da Promise David'in golüyle (1-0) bir galibiyet daha elde etti. Bu, Ağustos 2024'ten beri evinde kaybetmeyen Galatasaray için inanılmaz bir serinin sonu oldu."

Image

"50 BİN TÜRK'Ü SUSTURDU"

Het Belang van Limburg: "David'den selamlar! Union Saint-Gilloise, Galatasaray cehenneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci zaferini elde etti."

De Morgen: "Galatasaray'ı 0-1 yenen Union Saint-Gilloise, Promise David'in golüyle 50 bin Türk'ü susturdu."

"CADI KAZANINDAN ÇIKTILAR"

RTL: "Başardılar! Union, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı büyük bir zafer kazandı. Sağlam bir oyun sergileyen Union, herkesi şaşırtarak 1-0'lık galibiyet elde etti."

Het Laatste Nieuws: "Union, cadı kazanından Promise David'le çıktı. Galatasaray taraftarları maçın sonlarına doğru sessizliğe gömüldü."

"GALATASARAY'I DEVİRDİLER"

RTBF: "Union SG, Galatasaray'ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti. Tüm zorluklara meydan okumak zorundaydılar ve başardılar. Union Saint-Gilloise oyuncuları Galatasaray'ı yendi. Belçika ekibine yepyeni bir canlılık getiren ikinci Şampiyonlar Ligi zaferi."

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #Union Saint-Gilloise

İlgili Haberler

Felipe Melo'dan Galatasaray'a derbi mesajı: 'Daha önce birçok kez yaptık'
Felipe Melo'dan Galatasaray'a derbi mesajı: 'Daha önce birçok kez yaptık' Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılıların 1-0 kaybettikleri Union Saint-Gilloise maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için derbi iddiası!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için derbi iddiası! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu. Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı değerlendirdi.
Spor yazarları Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını yorumladı: 'Bir çuval inciri berbat etmek'
Spor yazarları Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçını yorumladı: 'Bir çuval inciri berbat etmek' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.