Belçika basını Galatasaray'ın yenilgisini böyle gördü: 'Tarihi bir zafer'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union SG'ye 1-0 yenildiği maç Belçika basınında gündem oldu.

Belçika basınındaki manşetler şu şekilde:

Le Soir: "Union, Galatasaray'ı yenerek umutlarını yeniden canlandıran bir ustalık eseri sergiledi. Üç kez üst üste Türkiye şampiyonu olan takımın sahasında, Union Berlin şüphesiz tarihinin en önemli Avrupa Kupası zaferlerinden birini elde etti. Promise David'in golü, takımı ilk 24'te yer alma yarışına geri döndürdü."

"TAR İHİ BİR ZAFER"

La Derniere Heure: "Saint-Gilloise, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir zafer elde etti."

7sur7: "Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı. Üst üste üç yenilginin ardından, Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir çıkış yakaladı. İstanbul'da Promise David'in golüyle (1-0) bir galibiyet daha elde etti. Bu, Ağustos 2024'ten beri evinde kaybetmeyen Galatasaray için inanılmaz bir serinin sonu oldu."

"50 BİN T ÜRK'Ü SUSTURDU"

Het Belang van Limburg: "David'den selamlar! Union Saint-Gilloise, Galatasaray cehenneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci zaferini elde etti."

De Morgen: "Galatasaray'ı 0-1 yenen Union Saint-Gilloise, Promise David'in golüyle 50 bin Türk'ü susturdu."

"CADI KAZANINDAN ÇIKTILAR"

RTL: "Başardılar! Union, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı büyük bir zafer kazandı. Sağlam bir oyun sergileyen Union, herkesi şaşırtarak 1-0'lık galibiyet elde etti."

Het Laatste Nieuws: "Union, cadı kazanından Promise David'le çıktı. Galatasaray taraftarları maçın sonlarına doğru sessizliğe gömüldü."

"GALATASARAY'I DEV İRDİLER"

RTBF: "Union SG, Galatasaray'ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti. Tüm zorluklara meydan okumak zorundaydılar ve başardılar. Union Saint-Gilloise oyuncuları Galatasaray'ı yendi. Belçika ekibine yepyeni bir canlılık getiren ikinci Şampiyonlar Ligi zaferi."