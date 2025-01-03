Galatasaraylı oyuncuya Süper Lig'den 3 talip!

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Yusuf Demir'e Süper Lig'den 3 ekibin talip olduğu iddia edildi. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un da transfer için devrede olduğu aktarıldı.

Galatasaraylı oyuncuya Süper Lig'den 3 talip!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:43

Galatasaray'da takıma katılacak futbolcular kadar ayrılacak futbolcular da merak konusu. Bonservisiyle ve kiralık olarak yollarını bazı futbolcularla ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da liste başı isimlerden biri de Yusuf Demir. 

Sarı-kırmızılılar, 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'den beklediği verimi alamadı.

Yabancı kontenjanına takıldığı için süre bulamayan 21 yaşındaki futbolcu, takımdan kiralık olarak ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Yusuf Demir'i bir Süper Lig ekibine kiralayarak futbolcunun gelişimini yakından takip etmek istiyor.

SÜPER LİG'DEN 3 EKİP TALİP 

Ajansspor'un haberine göre Yusuf Demir'in peşinde, Süper Lig'den 3 ekip var.

Eyüpspor, Kasımpaşa ve Göztepe'nin genç futbolcu için harekete geçtiği belirtildi.

Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasını 5 maçta giydi.

Genç futbolcu bu karşılaşmalarda sadece 38 dakika süre alabilirken gol ya da asist katkısı veremedi.


Etiketler: #Yusuf Demir #galatasaray #süper lig

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