Rashford transferinde Osimhen detayı: Galatasaray'ın planı bozulabilir!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İngiliz ekibinin bu transferde takımdan ayrılması beklenen Marcus Rashford'u takasta kullanabileceği öne sürüldü.
Premier Lig'de zor günlerden geçen Manchester United'da forvet arayışı sürüyor. Bir süredir adı Victor Osimhen ile anılan İngiliz ekibinin, bu transfer için yeni bir formül bulduğu iddia edildi.
Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sezon sonunda bonservisini almayı hedefliyor.
Ara dönemde takımdan ayrılması beklenmeyen Nijeryalı yıldız için sarı-kırmızılıları tedirgin edecek bir iddia ortaya atıldı.
OSIMHEN İÇİN TAKAS İDDİASI
NTV Spor'un The Sun'dan aktardığı habere göre, Manchester United, Fenerbahçe ile adı anılan Marcus Rashford'ı Victor Osimhen için takasta kullanabilir.
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin Rashford'a olan ilgisinin bu transferin önünü açtığı belirtildi.
Haberde Manchester United'ın Victor Osimhen'in serbest kalma bedelini ödeyerek, Nijeryalı golcüyü bu ay kadrosuna katabileceği aktarıldı.
Ayrıca Rashford'ın eski takım arkadaşları Romelu Lukaku ve Scott McTominay'ın Napoli'de forma giymesinin İngiliz futbolcunun transferinde etkili olabileceği ifade edildi.
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