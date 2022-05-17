Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den veda paylaşımı!

17 Mayıs 2022 Salı, 21:54

Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Cezayirli futbolcu, paylaşımında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Soso" ifadelerini yazdı.

Tecrübeli futbolcu, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çocuklarıyla birlikte sahaya girip, tribünleri selamlamıştı.

Feghouli, Galatasaray formasını giydiği 174 karşılaşmada 35 gol ve 32 asist kaydetti.