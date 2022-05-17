Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den veda paylaşımı!
Süper Lig ekibi Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Cezayirli futbolcu, yaptığı paylaşımda taraftarlara mesaj yolladı.
Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Cezayirli futbolcu, paylaşımında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Soso" ifadelerini yazdı.
Tecrübeli futbolcu, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çocuklarıyla birlikte sahaya girip, tribünleri selamlamıştı.
Feghouli, Galatasaray formasını giydiği 174 karşılaşmada 35 gol ve 32 asist kaydetti.
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