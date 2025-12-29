Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erden Timur’un 22 sayfalık ifadesi ortaya çıktı: 'Yasadışı bahisle hiçbir bağım yok'

Erden Timur’un 22 sayfalık ifadesi ortaya çıktı: 'Yasadışı bahisle hiçbir bağım yok'

29.12.2025 13:56:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
Takip Et:
Erden Timur’un 22 sayfalık ifadesi ortaya çıktı: 'Yasadışı bahisle hiçbir bağım yok'

Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkanvekili Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği 22 sayfalık ifadesinde, yasadışı bahis, suç gelirleri ve şüpheli para transferleri iddialarının tamamını reddetti. Timur, hakkında dolaşıma sokulan birçok haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis” soruşturması kapsamında geçen günlerde gözaltına alınan Erden Timur, 28 Aralık 2025 gecesi Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık beş saat süren sorguda ayrıntılı beyanda bulundu. Timur’a yöneltilen suçlamalar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ele alındı.

"HAYATIM BOYUNCA BAHİS OYNAMADIM"

Timur, gerek yasal gerek yasadışı hiçbir bahis sitesinde üyeliğinin bulunmadığını, yöneticilik yaptığı dönemde de herhangi bir bahis faaliyetine katılmadığını söyledi. Bahisle ilişkilendirilen tüm iddiaları “asılsız” olarak niteledi .

MURAT ÖZKAYA VE FATİH KULAKSIZ AÇIKLAMASI

Soruşturma dosyasında adı geçen Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız ile ticari ortaklığı bulunmadığını belirten Timur, Özkaya ile yalnızca bir gayrimenkul satış süreci yaşandığını, bu sürecin de ihtarname ve icra takibi sonrası borç ve sulh protokolüyle kapatıldığını, tüm ödemelerin faizi ve masraflarıyla yapıldığını kaydetti.

VEYSEL ŞAHİN DOSYASI: "SATIŞ VAR, TAPU YOK"

Timur, kamuoyunda yasadışı bahis soruşturmalarıyla anılan Veysel Şahin’in, 2014–2015 yıllarında NEF projelerinden toplam 24 daire satın aldığını, ancak 2017’de emniyetten gelen sözlü bilgilendirme üzerine tapu devrinin bilinçli olarak yapılmadığını söyledi. Şirket devredilirken bu durumun yeni yönetime bildirildiğini, tapuların hâlâ devredilmediğini ifade etti.

MASAK RAPORU VE PARA TRANSFERLERİ

MASAK raporunda yer alan yüksek tutarlı para hareketlerinin; şirket içi borçlanmalar, gayrimenkul satışları, altın alım-satımı, yurtdışı projeler için escrow (güvenli hesap) ödemeleri kapsamında gerçekleştiğini belirten Timur, tüm işlemlerin bağımsız denetim firmaları tarafından yıllardır denetlendiğini ve belgelerinin savcılığa sunulacağını söyledi.

"SOSYAL MEDYA HESABI BANA AİT DEĞİL"

İfadesinde, kendisine atfedilen bazı sosyal medya paylaşımlarını da reddeden Timur, “etimurofficial” adlı Instagram hesabının kendisine ait olmadığını, yaklaşık 13–14 yıldır aktif bir sosyal medya hesabı kullanmadığını belirtti.

"İSNATLARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

İfadesinin sonunda suçlamaların tamamını reddeden Erden Timur, NEF bünyesinde yürütülen sosyal yardım faaliyetlerini de ayrıntılı biçimde anlatarak, şirketin ve şahsının bu iddialarla anılmasını “büyük bir haksızlık” olarak nitelendirdi. Müdafileri ise soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

İlgili Konular: #galatasaray #erden timur #ifade

İlgili Haberler

Futbolda 'bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Erden Timur, Fatih Kulaksız ve diğer şüpheliler adliyeye getirildi
Futbolda 'bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Erden Timur, Fatih Kulaksız ve diğer şüpheliler adliyeye getirildi Son dakika haberi... Cuma günü "futbolda bahis soruşturması" kapsamında gözaltına alınan aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve futbolcuların da bulunduğu şüpheliler adliyeye getirildi.
Aralarında Erden Timur'un da bulunduğu kişilerin emniyet işlemleri sürüyor: Kritik gün yarın
Aralarında Erden Timur'un da bulunduğu kişilerin emniyet işlemleri sürüyor: Kritik gün yarın 'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, arasında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da olduğu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin alınmasının ardından yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Futbolda bahis soruşturması: Nef'ten Erden Timur açıklaması!
Futbolda bahis soruşturması: Nef'ten Erden Timur açıklaması! Nef Holding, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında bir açıklama yayımladı.