Galatasaraylı Uğurcan Çakır'dan sakatlık yanıtı: Ne zaman dönecek?

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Monaco maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzak kaldı.

Milli file bekçisi, ligde Kasımpaşa ile oynanan iç saha maçını tribünden takip etti. Uğurcan, bu maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada basın mensuplarından sakatlığıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

SAKATLIK SORUSUNA YANITI

Uğurcan, "Sakatlığın nasıl?" şeklindeki soruya, "İyi, çok şükür atlattık" yanıtını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli kalecinin dönüş tarihi hakkında, "Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Uğurcan Çakır'ın, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta Trabzonspor'a karşı oynanacak maçta sahada olması bekleniyor.