Fiorentina şeytanın bacağını kırdı: 16 haftalık hasreti bitti!

21.12.2025 23:30:00
Cumhuriyet Spor
Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Udinese'yi 5-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Fiorentina ile Udinese karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Fiorentina 5-1'lik skorla kazandı.

Udinese kalecisi Maduka Okoye, 8. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fiorentina, 21. dakikada Rolando Mandragora, 42. dakikada Albert Gudmundsson, 45+3. dakikada Cher Ndour ve 56. ile 68. dakikalarda Moise Kean'in golleriyle kazandı.

Udinese'nin tek golü 66. dakikada Oumar Solet'den geldi.

FIORENTINA BU SEZON İLK KEZ KAZANDI

Bu sezon Serie A'daki ilk galibiyetini 16. haftada alan Fiorentina, puanını 9'a yükseltti. Son 6 maçta 4. kez sahadan puansız ayrılan Udinese, 21 puanda kaldı.

Fiorentina, gelecek hafta Parma deplasmanına gidecek. Udinese ise sahasında Lazio'yu konuk edecek.

