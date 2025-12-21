Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayern Münih'ten deplasmanda 4 gollü galibiyet!

Bayern Münih'ten deplasmanda 4 gollü galibiyet!

21.12.2025 23:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayern Münih'ten deplasmanda 4 gollü galibiyet!

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Heidenheim'ı 4-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Bayern Münih, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Josip Stanisic, 32. dakikada Michael Olise, 86. dakikada Luis Diaz ve 90+2. dakikada Harry Kane kaydetti.

KANE TARİHE GEÇTİ

Harry Kane, Bundesliga'da 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. İngiliz oyuncu 78 maçta 81 gol ve 19 asist kaydetti.

Bayern Münih, bu sonucun ardından 41 puana yükseldi. Heidenheim, 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Heidenheim, gelecek hafta evinde Köln'ü ağırlayacak.

İlgili Konular: #Bayern Münih #harry kane #Heidenheim

İlgili Haberler

Galatasaraylı Kazımcan Karataş'tan şampiyonluk sözleri!
Galatasaraylı Kazımcan Karataş'tan şampiyonluk sözleri! Galatasaray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Net pozisyon veremem ama...'
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Net pozisyon veremem ama...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.
Emre Belözoğlu'ndan mağlubiyet açıklaması: 'Değişim kaçınılmaz duruyor'
Emre Belözoğlu'ndan mağlubiyet açıklaması: 'Değişim kaçınılmaz duruyor' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.