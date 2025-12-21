Bayern Münih'ten deplasmanda 4 gollü galibiyet!

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Bayern Münih, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Josip Stanisic, 32. dakikada Michael Olise, 86. dakikada Luis Diaz ve 90+2. dakikada Harry Kane kaydetti.
KANE TARİHE GEÇTİ
Harry Kane, Bundesliga'da 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. İngiliz oyuncu 78 maçta 81 gol ve 19 asist kaydetti.
Bayern Münih, bu sonucun ardından 41 puana yükseldi. Heidenheim, 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Heidenheim, gelecek hafta evinde Köln'ü ağırlayacak.