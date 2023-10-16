Galatasaraylı Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig kancası!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 12:32

Güncelleme: 16.10.2023 - 12:32

Premier Lig ekibi Tottenham'ın, Galatasaray'da ilk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson'la ilgilendiği ileri sürüldü.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham'ın 24 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için ara transferde sarı-kırmızılı kulübe teklif yapabileceği iddia edildi.

SATMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ ÜCRET...

Sarı-kırmızılıların 20 milyon Euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'u elden çıkaracağı aktarıldı.

Nelsson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Galatasaray'la sözleşme uzatmayacağını söylemişti.