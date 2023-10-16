Galatasaray'da ayrılıklar kapıda: İki isim öne çıktı!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:07

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:07

Galatasaray’da ayrılıklar kapıda. Sarı-Kırmızılı ekipte, devre arasında bazı futbolcuların satılabileceği öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray’ın şampiyonluğunda pay sahiplerinden biri olan Sergio Oliveira, bu sene beklentilerin gerisinde kaldı. 31 yaşındaki oyuncu, geçen yıl sarı-kırmızılı formayla oynadığı 34 lig maçının 30’unda 11’de yer almıştı. Portekizli futbolcu, bu sezon ise ligde yalnızca 3 kez 11’de mücadele etti.

Sergio Oliveira

Ndombele ve Kerem Demirbay’ın da o bölgeye transferi sonrası Sergio Oliveira, mevkisinde 3. tercih konumuna geriledi. Tecrübeli futbolcunun, bu durumdan memnun olmadığı ve daha fazla forma giymek istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, devre arasında Oliveira için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray’da Cedric Bakambu ile de yolların ayrılması ihtimal dahilinde...

Cedric Bakambu

Icardi’nin dikkat çekici performansı nedeniyle Bakambu, fazla forma şansı bulamadı. 32 yaşındaki futbolcu, henüz golle tanışamadı.

Yönetimin, Kongolu futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceği gelen haberler arasında