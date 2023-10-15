Derbide kazanan Galatasaray! Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 17:52
Derbide kazanan Galatasaray! Trabzonspor 0-2 Galatasaray
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. 

Konuk ekip, karşılaşmanın 22. dakikasında Ebru Topçu'nun ayağından gelen penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Galatasaray, Ebru Topçu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray karşılaşmayı 2-0 galibiyetle tamamladı.


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