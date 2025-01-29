Galatasaraylı Victor Nelsson'a İtalyan kancası!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:49

Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve ayrılığına izin verilen Victor Nelsson'a sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan devi Napoli, Victor Nelsson'u transfer gündemine aldı. İtalyanların, Rafa Marin'i gelişmesi için Villerreal'e kiralık göndermeye hazırlandığı ve üç stoper adayının içinde Nelsson'un bulunduğu aktarıldı.

Antonio Conte'nin 'oynamaya hazır' bir stoper istediği ve kesin kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtildi.

GALATASARAY, 7 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray, Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

26 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 resmi maça çıktı.