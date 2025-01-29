Ali Palabıyık'tan Galatasaray iddiası: 'Ben gösterdim hakemliğim bitti'
Eski hakem Ali Palabıyık, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ali Palabıyık, Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını HT Spor'da yorumladı.
Öte yandan Ali Palabıyık, Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini ifade ederek dikkat çeken sözler sarf etti.
"UZUN ZAMANDIR KIRMIZI KART GÖRMEDİ"
Palabıyık'ın açıklamaları şöyle:
"Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak."
"BEN GÖSTERDİM HAKEMLİĞİM BİTTİ"
"Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık."
Ali Palabıyık'ın bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN SON GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART
Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart gördü. Metehan Baltacı yaptığı hareket nedeniyle hakem Turgut Doman tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.
Fenerbahçe ise son olarak Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart görmüştü. Alexander Djiku, hakem Arda Kardeşler tarafından ikinci sarı kartını görmesi nedeniyle kırmızı kart ile oyun dışına gönderilmişti.
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