Galatasaraylı yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech, haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında gösterildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takımda Hakim Ziyech, 2 gol ve 1 asistle takımı adına yıldızlaşan isim oldu.
HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
30 yaşındaki Faslı yıldız, bu başarısı ile Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Tecrübeli oyuncu ayrıca, haftanın oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.
Haftanın 11'i şu şekilde:
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