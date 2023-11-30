Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? Kopenhag'da bir final daha!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:57

Güncelleme: 30.11.2023 - 09:57

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta topladığı 5 puan ile 3. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin bulunduğu grupta Alman temsilcisi Bayern Münih lider olarak çıkmayı garantiledi. Alman devi, son oynadığı maçta sahasında ağırladığı Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı ve 5 maçta 13 puan topladı.

PARKEN'DE BİR FİNAL DAHA

Galatasaray, son hafta maçında Kopenhag'ı Parken Stadı'nda mağlup ederse gruptan çıkacak.

Kopenhag'ın Bayern Münih maçında berabere kalması nedeniyle Galatasaray'a Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı maçta üst tur için 3 puan gerekecek.

Galatasaray, 2000 yılında Arsenal'ı mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazandığı maçı da Kopenhag'ın sahasında oynanmıştı. Sarı-kırmızılı takım yine bu statta final oynayacak.

HANGİ SONUÇTA NE OLUR?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son hafta karşılaşması olan Manchester United - Bayern Münih maçını İngiliz ekibi kazanamazsa; Galatasaray, Kopenhag'a yenilse bile Manchester United'a karşı ikili averajda önde olduğu için 3. sırada bitirecek. Galatasaray, Kopenhag'ı yenerse gruptan çıkacak.

Manchester United - Bayern Münih maçını İngiliz ekibi kazanırsa; Galatasaray, Kopenhag'ı yenerse ikinci sırada bitirecek. Berabere kalırsa 4. sırada bitirecek.

PUAN DURUMU

Bayer Münih - 13

Kopenhag - 5

Galatasaray - 5

Manchester United - 4