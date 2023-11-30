Galatasaray, Kopenhag'da 12 milyon Euro'luk maça çıkacak!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:57

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:57

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyan Galatasaray’ın 12 Aralık’ta Kopenhag ile yapacağı karşılaşma, 12 milyon 400 bin Euro değere sahip.

Sarı-kırmızlı ekip, adını bir üst tura yazdırabilmesi için rakibiyle deplasmanda yapacağı müsabakayı mutlak kazanmak zorunda.

Cim-bom, bu kritik müsabakada 3 puanı alırsa öncellikle 2 milyon 800 bin Euro galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9 milyon 600 bin Euro daha kasasına koyacak. Galatasaray’ın yenilgisi halinde 12 milyon 400 bin Euro, Danimarka temsilcisine gidecek. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması durumunda ise sarı-kırmızılı ekip 930 bin Euro ile yetinecek.

GALATASARAY KAZANIRSA 43 MİLYON 600 BİN EURO

Galatasaray’ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43 milyon 600 bin Euro'ya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1 milyar 260 milyon lira.

Bu bağlamda Galatasaray Danimarka’dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1 milyar 960 milyon lira) yüzde 64’üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

AN İTİBARİYLE TOPLAM 31 MİLYON 200 BİN EURO KAZANÇ

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31 milyon 200 bin Euro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15 milyon 640 bin Euro'luk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 960 bin avro kazandı.

Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4 milyon 660 bin Euro'luk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 310 bin Euro alacak.

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro yazdıracak.