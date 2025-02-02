İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe tepkisi: 'Maçı bir takımdan alıp diğerine verdi'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 23:31

Güncelleme: 02.02.2025 - 23:31

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından TRT Spor'a konuştu.

Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Pozisyonlarla ilgili otorite değilim. Pozisyon konuşmayacağım. Çok ciddi bir tepkimiz var. Bununla ilgili konuşmak istedim. Bu akşam aslında bir maçın, bir takımdan başka bir takıma nasıl verilebileceğini, nasıl gerçekleştirebileceklerini tüm Türkiye'ye gösterdiler. İzlediğimiz maçta, Türkiye'de lig tarihi boyunca çok az rastladığımız kararlar. Maçın hakemi, VAR hakemi tüm Türkiye'nin gözleri önünde bir takımdan alıp diğerine verdi. Amaçlarına ulaştılar. Başından beri yabancı VAR, yabancı hakem diye adalet arayışında olanlar aslında adalet arayışında olmadıklarını hem maçta hem de maçtan sonraki konuşmalarında çok net gösterdiler."

"İYİ HAKEMLER, AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDEN GELİR"

"Biz hep şunu söyledik, iyi hakem... VAR'da iyi hakem, sahada iyi hakem olsun. Türkiye'de hakemlerle ilgili sıkıntılar var, hatalar da yapılıyor. Yabancı VAR geçen sene de uygulandı. Bizlerin en büyük beklentisi, iyi hakemlerin getirilmesiydi. Maalesef... İyi hakemler, Avrupa'nın 5 büyük liginden gelir. Nasıl oldu da hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı hakemler, haklarında bir sürü konuların dile getirildiği hakemler, hiçbir elemeye tabi tutulmadan maçlara veriliyor. Bugün yine çok kötü performansla bunu gördük. Hakemin yabancı yerli olması önemli değil."

"Sezon başında, geçen seneki gibi VAR'da yabancı hakem olmasını destekledik. Temel kriterimiz, iyi hakem. Herkesin tartışmasız, otoritesinden emin olacağı, üst ligde referansı olan hakemden bahsettik. Yabancı olsun, ne olursa olsun, bizim desteklediğimiz bir argüman olmadı.

"BEN ŞUNA KARŞIYIM..."

"Avrupa'daki 5-6 ülke futbolda ileri, Avrupa'daki şampiyonalarda görev alıyorlar. Diğer ülkelerden geliyorsa UEFA'da görev alan hakemlerden seçilmesi önemli. Ben şuna karşıyım, 'yabancı' başka bir konuya bakmaksızın atanması, telafi edilemez büyük hatalara yol açmaktadır."

"Kriter koyması gerekenler, bu işi idare eden yönetenler. Bunlar neden yabancı getiriyor, biz neden yabancı olsun istiyoruz. Elimizdeki hakem sayısı az. Kriter iyi hakem. İyi hakemin kriterlerini MHK, TFF'de bu işi yapanlar bilir."

"TÜM KULÜPLER BU MAÇA TEPKİ GÖSTERMELİ"

"Otoriteleri izlediğimiz zaman, maçı izlediğimiz zaman, her ne kadar hakemlik yapmış olmasak da, yıllardır futbolu takip eden insanlar olarak, oyundan çıkan bir oyuncunun çıkarken 2 sarı kart arka arkaya görüp takımını 9 kişi bıraktığına şahit olmamışızdır. Rizespor'un beyanı var, oyuncu kötü kelime kullanmamış."

"Penaltıda da, diğer pozisyonlarda da... Maçın hakemleri, skor Fenerbahçe lehine oluncaya kadar tavırları son derece taraflı davrandılar. Ghezzal, küfür ettiyse direkt kırmızı kart görmesi gerekmez miydi? Pozisyon yorumlamaktan ziyade tüm Türkiye'deki hakem uzmanlarının bugün söylediği yorumlarıyla, kimsenin adil yönetildiğini söylemediğini gördük. Bugün bu sahada yaşanan hakem ve futbol tiyatrosunu, adil bulmayan, adalet arayışında olan tüm kulüplerin bugünü bir referans kabul ederek herkes tepki göstermeli. Adil olması adına. Bugün Rizespor ve biz tepki gösteriyoruz. Diğer kulüplerin de hakem performanslarıyla ilgili tavırlarını net ortaya koymaları gerekir. Bu uygulamadan mutluysa herkes tatsız eleştiri olur. Mutlu değillerse herkesin adalet arayışında bir araya gelmesi gerek."

"BU İŞİN HAKKI VERİLMELİ"

"Geçen sene Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında çok ciddi hakem hataları yaşandı. Onun üstüne eleştiriler yapıldı. Bugün, o maçtan daha bariz hatalar yapıldı. Türkiye'de hakem ekibine, hakem atamasına adalet arayışında kriterler olması lazım. Yabancı getirdik, bunlar adildir anlayışı doğru değildir. Adalet getirecek insanların, doğru ve yetkin hakemler olmalı. Bunun Türk ya da yabancı olması, sonraki kısım. Bu işin hakkı verilmeli. Futbol dünyasının ilgiyle takip ettiği lig haline geldik. Bu ligde yaşananlar, diğer izleyenler tarafından da takip ediliyor, bunu herkes bilmeli."