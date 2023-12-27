17 hafta geride kaldı: İşte Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran Galatasaraylı futbolcular!

EN ÇOK OYNAYAN SACHA BOEY

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmesi Fransız futbolcu Sacha Boey oldu.

Başarılı savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 17'sinde de forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey'i 17 maçta bin 464 dakika ile Mauro Icardi, 16 müsabakada bin 410 dakika ile Fernando Muslera, 16 karşılaşmada bin 370 dakika ile Lucas Torreira ve 17 maçta bin 314 dakika ile Kerem Aktürkoğlu takip etti.