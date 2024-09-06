20 yıl sonra bir ilk: San Marino'dan tarihi galibiyet!

20 YIL SONRA BİR İLK

Son galibiyetini 20 yıl önce hazırlık maçında Lihtenştayn'a karşı alan San Marino, 20 yıl aradan sonra yine Lihtenştayn'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez bir resmi maçta galip geldi.