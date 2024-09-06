20 yıl sonra bir ilk: San Marino'dan tarihi galibiyet!
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında San Marino, Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup ederek 20 yıl sonra bir ilki yaşadı.
San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nde Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi.
San Marino, rakibini 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.
20 YIL SONRA BİR İLK
Son galibiyetini 20 yıl önce hazırlık maçında Lihtenştayn'a karşı alan San Marino, 20 yıl aradan sonra yine Lihtenştayn'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez bir resmi maçta galip geldi.
San Marino, bir sonraki maçta Cebelitarık ile oynayacak.
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