20 yıl sonra bir ilk: San Marino'dan tarihi galibiyet!

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında San Marino, Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup ederek 20 yıl sonra bir ilki yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2024 Cuma, 00:26
20 yıl sonra bir ilk: San Marino'dan tarihi galibiyet!

San Marino, UEFA Uluslar Ligi'nde Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi.

20 yıl sonra bir ilk: San Marino'dan tarihi galibiyet!

San Marino, rakibini 1-0 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti.

20 yıl sonra bir ilk: San Marino'dan tarihi galibiyet!

20 YIL SONRA BİR İLK

Son galibiyetini 20 yıl önce hazırlık maçında Lihtenştayn'a karşı alan San Marino, 20 yıl aradan sonra yine Lihtenştayn'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez bir resmi maçta galip geldi.

20 yıl sonra bir ilk: San Marino'dan tarihi galibiyet!

San Marino, bir sonraki maçta Cebelitarık ile oynayacak.

San Marino Lihtenştayn uefa uluslar ligi

En Çok Okunan Haberler