2022 FIFA Dünya Kupası sonrası Katar'daki stadyumlara ne olacak?

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesinden sonra maçların oynandığı bazı stadyumların, "sürdürülebilirlik" anlayışı çerçevesinde söküldükten sonra gelişmekte olan ülkelere gönderilerek farklı şekillerde yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Katar, küresel sürdürülebilirlik standartları çerçevesinde, ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyumları çevreye mümkün olan en az zararı verecek şekilde inşa etti.

Küresel bilinç gözetilerek inşa edilen bu stadyumlar, 18 Aralık'taki son maçın ardından sökülüp başka ülkelere gönderilmek üzere tasarlandı.

Katar, bu girişimle küresel sürdürülebilirlik standartlarını uygulamayı; çevrenin enerji tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarından korunmasını amaçlıyor. Bu çerçevede stadyumu tasarlayanların, çevreye zarar verecek malzemeleri, inşa sürecinde kullanmaktan mümkün olduğunca kaçındığı belirtiliyor.

Dünya Kupası faaliyetleri kapsamında geride kalan mirası farklı şekillerde değerlendirmeye çalışan Katar, stadyumların, spor başta olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere tamamen sökülerek başka ülkelere gönderilmesini planlıyor.

Bu girişim kapsamında stadyumlardaki 150 binden fazla koltuk sökülerek yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde 22 stadyumun inşasında kullanılacak.

Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandığı 2010'dan bu yana yoğun bir çalışma içine giren Katar'da 18 Aralık'tan sonra sökülmesi planlanan stadyumlar ise şu şekilde: