2022 FIFA Dünya Kupası'nın modası: Ghutra

Brezilya'nın Kamerun ile oynayacağı son grup maçına ghutra giyerek hazırlanan Brezilyalı taraftar Rafael Rocha, turnuvanın çok güzel gittiğini belirterek, "Kültür ve Dünya Kupası'nın güzel bir karışımı. Bunun için ghutra giydim. Yemekler güzel. Kültürü çok beğendim. Müzeye gittim. Statlar ve maçlar güzel. Her şey gerçekten çok iyi." diye konuştu. Brezilya'nın kupayı kazanmasını isteyen Rocha, "Sportmen bir taraftarım. Umarım gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Ve en iyi oyunumuzu oynayabiliriz." dedi. Rocha, finale çıkması halinde Brezilya'nın kiminle karşılaşmasını isteyeceği sorusuna ise "Belki İngiltere. Kolay bir takım değil. Ama bence fikstür ağacının diğer yarısında en iyi şansa sahipler. Fransa da zor bir rakip ama İngiltere daha hazır." yanıtını verdi.

