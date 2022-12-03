Trabzonspor - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçında, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Trabzonspor - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:18
Trabzonspor - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Abdullah Avcı yönetimindeki Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Hull City arasındaki hazırlık maçı 3 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 16:00’da oynanacak.

TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya’da oynanacak Trabzonspor Hull City maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



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