Trabzonspor - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Dünya Kupası arasında ilk hazırlık maçında, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak. Trabzonspor - Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abdullah Avcı yönetimindeki Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile kozlarını paylaşacak.
TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Hull City arasındaki hazırlık maçı 3 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 16:00’da oynanacak.
TRABZONSPOR - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalya’da oynanacak Trabzonspor Hull City maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
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