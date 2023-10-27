3. haftanın ardından... UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Avrupa kupalarında 3. haftanın geride kalmasıyla beraber ülke puan sıralamasında son durum ortaya çıktı. Temsilcilerimizden Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Bayern Münih'e 3-1 yenilirken ve Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise evinde Ludogorets'i 3-1 mağlup etti.

Türkiye, UEFA sıralamasında 9. sıradaki yerinde kalmaya devam etti. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya ile arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

Temsilcilerimizin bu sezon toplayacağı puanlarla Türkiye ilk 10'a girmeyi başarırsa, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum: