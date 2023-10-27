3. haftanın ardından... UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
Avrupa kupalarında 3. haftanın geride kalmasıyla beraber ülke puan sıralamasında son durum ortaya çıktı. Temsilcilerimizden Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Bayern Münih'e 3-1 yenilirken ve Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise evinde Ludogorets'i 3-1 mağlup etti.
Türkiye, UEFA sıralamasında 9. sıradaki yerinde kalmaya devam etti. Türkiye'nin, 11. sıradaki Avusturya ile arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.
Temsilcilerimizin bu sezon toplayacağı puanlarla Türkiye ilk 10'a girmeyi başarırsa, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.
İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:
İskoçya
UEFA'nın ülke puan sıralamasında 32 bin 650 puanla 10. sırada bulunan İskoçya'nın Avrupa kupalarında devam eden 3 takımı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Celtic, Avrupa Ligi'nde Rangers ve Konferans Ligi'nde Aberdeen devam eden takımlar arasında.
Türkiye
UEFA puan sıralamasında 35 bin 350 puanla 9. sırada bulunan Türkiye'de 3 takım Avrupa kupalarında yer alıyor. Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde bulunuyor.
Belçika
UEFA ülke sıralamasında Belçika 41 bin 800 puanla 8. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde sadece Royal Antwerp yer alırken, Avrupa Ligi'nde U.S. Gilloise ve Konferans Ligi'nde Genk, Club Brugge, KAA Gent yer alıyor.
Portekiz
Portekiz, UEFA'nın ülke sıralamasında 49 bin 816 puanla 7. sırada bulunuyor. Porto, Braga, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde, Sporting ise Avrupa Ligi'nde bulunuyor.
Fransa
Fransa, UEFA'nın ülke puan sıralamasında 56 bin 331 puanla 6. sırada bulunuyor. Paris Saint-Germain ve Lens Şampiyonlar Ligi'nde, Marsilya ve Rennes Avrupa Ligi'nde ve Lille de Konferans Ligi'nde yer alıyor.
Hollanda
UEFA'nın ülke puan sıralamasında Hollanda 57 bin 100 puanla 5. sırada yer alıyor. Feyenoord ve PSV Eindhoven Şampiyonlar Ligi'nde, Ajax Avrupa Ligi'nde ve AZ Alkmaar ise Konferans Ligi'nde yer alıyor.
Almanya
Almanya UEFA'nın ülke puan sıralamasında 73 bin 625 puanla 4. sırada yer alıyor. Bayern Münih, Union Berlin, Leipzig, Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde, Freiburg ve Bayer Leverkusen Avrupa Ligi'nde ve Eintracht Frankfurt da Konferans Ligi'nde yer alıyor.
İtalya
UEFA'nın ülke puan sıralamasında İtalya 75 bin 855 puanla 3. sırada yer alıyor. Napoli, Inter, Lazio, Milan Şampiyonlar Ligi'nde, Atalanta ve Roma Avrupa Ligi'nde ve Fiorentina ise Konferans Ligi'nde yer alıyor.
İspanya
İspanya UEFA'nın ülke puan sıralamasında 79 bin 614 puanla 2. sırada yer alıyor. Sevilla, Real Madrid, Real Sociedad, Barcelona, Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde, Real Betis ise Avrupa Ligi'nde yer alıyor.
İngiltere
UEFA'nın ülke puan sıralamasında İngiltere 93 bin 178 puanla 1. sırada yer alıyor. Manchester United, Arsenal, Newcastle United, Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde, West Ham United, Brighton, Liverpool Avrupa Ligi'nde ve Aston Villa ise Konferans Ligi'nde yer alıyor.
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