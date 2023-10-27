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Beşiktaşlı taraftarlardan takıma tepki... Burak Yılmaz devreye girdi!

Beşiktaşlı taraftarlar, Bodo/Glimt maçının ardından otelin önünde takıma tepki gösterdi. Burak Yılmaz, tepkilerin ardından taraftarla konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:52
Beşiktaşlı taraftarlardan takıma tepki... Burak Yılmaz devreye girdi!
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 kaybetmesinin ardından taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi.

Norveç deplasmanına giden Beşiktaşlı taraftarlar, Bodo/glimt maçının ardından siyah-beyazlı takımın kaldığı otelin önüne gitti.

Futbolculara tepki gösteren taraftarları, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz sakinleştirdi.

Burak Yılmaz, taraftarlarla yaptığı konuşmada "Siz bir şey demeden söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Haklsınız. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından Burak Yılmaz'ı kırmayan Beşiktaş taraftarları, otel önünden ayrıldı.

YÖNETİME DE PROTESTO!

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçta Bodo/Glimt'in ikinci golünün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.


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