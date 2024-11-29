Acun Ilıcalı'dan flaş Anderson Talisca açıklaması: 'Yazılanlar kadar pozitif bir durum yok'

'ŞANSIMIZI YÜKSEK GÖRÜYORUM'

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3 haftada her şeyin olabileceğini dile getiren sarı-lacivertli yönetici, şöyle devam etti:

"Yeni statüde her şey olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nin şu anki sisteminde her şey yaşanabilir. Üç maç daha var. Ben şansımızı yüksek görüyorum, hep de yüksek görüyorduk. Ancak futbol bu. Bizim amacımız direkt çıkmak, bunu da sonuna kadar zorlayacağız. Çok zor bir fikstürümüz var. Bizim oynadığımız maçlara baktığınızda çok zor rakiplerle karşılaştığımızı görüyorsunuz. Amrabat ve Mert Hakan'la beraber çok ciddi eksiklerimiz vardı. UEFA kadrosundaki isimler baştan belli oluyor ve ekleme de yapamıyorsunuz. Bu kadar eksikle, böyle bir deplasmanda alınan 3 puan çok mutlu etti."