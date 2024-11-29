Acun Ilıcalı'dan flaş Anderson Talisca açıklaması: 'Yazılanlar kadar pozitif bir durum yok'
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Slavia Prag'ı mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca hakkında konuştu.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi hedefi ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'ÇOK EKSİK OYUNCUMUZ VARDI'
Slavia Prag deplasmanında alınan 3 puanı değerlendiren Ilıcalı, sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Çok zor bir deplasmanda kazandıklarının altını çizen Ilıcalı, "Hem buraya kadar gelen vatandaşlarımızı hem de ekran başındaki milyonlarca Fenerbahçeliyi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok zor bir deplasmandı ama biz de Fenerbahçe'yiz. Bundan önce çok şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çok eksik oyuncumuz vardı. Bu kadar eksikle buradan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
'ŞANSIMIZI YÜKSEK GÖRÜYORUM'
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3 haftada her şeyin olabileceğini dile getiren sarı-lacivertli yönetici, şöyle devam etti:
"Yeni statüde her şey olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nin şu anki sisteminde her şey yaşanabilir. Üç maç daha var. Ben şansımızı yüksek görüyorum, hep de yüksek görüyorduk. Ancak futbol bu. Bizim amacımız direkt çıkmak, bunu da sonuna kadar zorlayacağız. Çok zor bir fikstürümüz var. Bizim oynadığımız maçlara baktığınızda çok zor rakiplerle karşılaştığımızı görüyorsunuz. Amrabat ve Mert Hakan'la beraber çok ciddi eksiklerimiz vardı. UEFA kadrosundaki isimler baştan belli oluyor ve ekleme de yapamıyorsunuz. Bu kadar eksikle, böyle bir deplasmanda alınan 3 puan çok mutlu etti."
'EN-NESYRI HER GEÇEN GÜN ALIŞIYOR'
Youssef En-Nesyri'nin performansına değinen Ilıcalı, "Her futbolcunun alışmak için süreye ihtiyacı var. En-Nesyri de her geçen gün alışıyor, ileriye doğru gidiyor. Az bir süre oynadı ama maçı çeviren isim oldu. Kendisini çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu isim olduğunu, ilerleyen dönemde çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
'YAZILANLAR KADAR POZİTİF BİR DURUM YOK'
Sarı-lacivertli kulübün Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığı iddialarına açıklık getiren Ilıcalı, şöyle konuştu:
"Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı."
'TRANSFERDE YÜZDE 100'LE GİTTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'
Ilıcalı ayrıca, "Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Saat verildi, sayı istendi
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- TCMB ve TBB'den açıklama
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!