Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Avrupa Ligi için kırılma anı gerçekleşti'

'KARŞILAŞMAK İSTEYECEĞİNİZ BİR TAKIM DEĞİLDİ'

Engin Kehale: "Jose Mourinho, sakatlıklar ve Avrupa Ligi listesinde olmayan oyuncular elini kolunu bağlayınca sezon başında kullandığı 11’e yakın bir takım ile sahadaydı. Son haftalarda saha içi doğru tepkiyi veren isimlerden yoksun bu kadro, belirli defoları da içinde barındırıyordu. Trpisovsky’nin Slavia Prag’ı, bu durumdayken karşılaşmak isteyeceğiniz bir takım değil. Tempo yapan, fiziksel gücü yüksek olan, oyun alışkanlığı ve sürekliliği ile sizi sürekli diken üstünde tutan bir yapıları var. Beklentilerle doğru orantılı bir maç izledik. Özellikle Doudera ve Provod, kenarlarda sayısal üstünlük yakalayan rakip adına tehlike yaratan isimlerdi." (Hürriyet)