Spor yazarları Slavia Prag - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Avrupa Ligi için kırılma anı gerçekleşti'
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
'KARŞILAŞMAK İSTEYECEĞİNİZ BİR TAKIM DEĞİLDİ'
Engin Kehale: "Jose Mourinho, sakatlıklar ve Avrupa Ligi listesinde olmayan oyuncular elini kolunu bağlayınca sezon başında kullandığı 11’e yakın bir takım ile sahadaydı. Son haftalarda saha içi doğru tepkiyi veren isimlerden yoksun bu kadro, belirli defoları da içinde barındırıyordu. Trpisovsky’nin Slavia Prag’ı, bu durumdayken karşılaşmak isteyeceğiniz bir takım değil. Tempo yapan, fiziksel gücü yüksek olan, oyun alışkanlığı ve sürekliliği ile sizi sürekli diken üstünde tutan bir yapıları var. Beklentilerle doğru orantılı bir maç izledik. Özellikle Doudera ve Provod, kenarlarda sayısal üstünlük yakalayan rakip adına tehlike yaratan isimlerdi." (Hürriyet)
'AVRUPA LİGİ İÇİN KIRILMA ANI GERÇEKLEŞTİ'
Gürcan Bilgiç: "Slavia kendi sahasında oynamanın hakkını verdi. İlk 45'te büyük üstünlük kurup, peş peşe pozisyonlar yakaladılar. Ama ikinci yarıda hızları kesildi, kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Karşılığında pozisyonlar bekledik, gol Slavia'nın nefesinin kesileceği dakikada geldi. Sonrasında İrfan Can-En-Nesyri değişikliği geldi. Taze kanlar, takıma güven de getirdi. Tadic'in nefis pasında üstünlük golünü buldular. Avrupa Ligi için kırılma anı yaşandı o anda. İddianın ve moralin sürmesi için maçın kazanılması önemliydi. Eksiklerine, sakatlarına rağmen, ustalarıyla kazandı F.Bahçe. Süper Lig'de değiştirdiği oyun karakterini "kazanan" olarak sürdürüyor. Nefesine nefes ekliyor." (Sabah)
'SON SÖZÜ KALİTELİ AYAKLAR SÖYLEDİ'
Faik Çetiner: "Fiziğine güvenen havalı Slavia Prag ile tekniğine güvenen Fenerbahçe mücadelesinde, son sözü kaliteli ayaklar söyledi. İrfan Can, Tadiç organizasyonu sonrasında kale önünde topla buluşan En Nesyri’nin golü Fenerbahçe’yi müthiş bir galibiyet ile tanıştırıyordu. Bu galibiyet Fenerbahçe’yi Avrupa’da ilk hedefine götürür. Alkışlar ve tebrikler 90 dakika ter akıtan her Sarı-Lacivertli futbolcuya gitsin..." (Fanatik)
'DZEKO VE TADIC ORTAYA KARAKTER KOYDULAR'
Uğur Meleke: "Son derece eksik bir kadroyla Prag’a giden Fenerbahçe’nin deplasmandan galibiyetle dönmesi önemli. Slavia’nın baskılı oldukları dakikalarda bir kez daha iki yıldız Edin Dzeko ve Dusan Tadic karakter ortaya koydular dün. Avrupa Ligi’nden ilk sekiz için 15-16 puanın yeteceğini düşünüyorum. Galatasaray’a kalan 3 maçta 4, Fenerbahçe’ye de 7 puan yetebilir direkt terfi için." (Hürriyet)
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