Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a sert tepki: 'Tarihin gördüğü en kötü başkandır'

"İNANMADILAR, ŞİMDİ HERKES GÖRDÜ"

"Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez. 3 gün önce, "Kalkışma var" demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü."