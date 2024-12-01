Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a sert tepki: 'Tarihin gördüğü en kötü başkandır'
Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin başkanlık görevinden istifa eden Hasan Arat hakkında konuştu.
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, TV100'e özel açıklamalarda bulundu.
Hasan Arat'ın Beşiktaş başkanlığından istifa etmesi hakkında konuşan Çebi, "Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez" dedi.
"İNANMADILAR, ŞİMDİ HERKES GÖRDÜ"
"Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez. 3 gün önce, "Kalkışma var" demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü."
"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ KARARTTI"
"Bize görevdeyken trolleriyle bir sene saldırdı. "Başkan olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım" dedi. İnsanları itibarsızlaştırmaya çalıştı. Herkesi kandırdı. 11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş'ın geleceğini karartıp istifa etti."
"KURUŞUN HESABINI YAPTIK"
"Biz kuruşun hesabını yaptık, borcu yarı yarıya indirdik. En zor zamanda şampiyon olduk. 11 sene Beşiktaş için elimden geleni yaptım. Ne benim ne yöneticilerimin boğazına Beşiktaş'ın bir kuruşu girmedi."
"SON SÖZÜMÜ ORADA SÖYLEYECEĞİM"
"Hasan Arat istifa etse de benimle ilgili söylediklerinin hesabını 21 Aralık'taki Divan Kurulu'nda verecek. Son sözümü orada söyleyeceğim."
"BAŞKANLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM"
"Bundan sonra Beşiktaş'ta başkanlığı düşünmüyorum. Ancak içimizde kulübe en çok kimin faydası olacaksa, kim liderlik yapacaksa, oturur konuşuruz ve destekleriz."
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