Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Gioavanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Francesco Farioli'nin ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.
AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.
AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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