Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 10:23
Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 

Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gioavanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Francesco Farioli'nin ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.

Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma TRT 1'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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