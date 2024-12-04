Ajax - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ajax - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ahmetcan Kaplan'ın formasını giydiği Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 5. hafta erteleme maçında kendi sahasında Utrecht ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2024 Çarşamba, 13:13
Ajax - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda Eredivisie'de heyecan sürüyor.

Ajax - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Ron Jans'ın ekibi Utrecht ile karşı karşıya gelecek.

Ajax - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AJAX - UTRECHT MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Ajax - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AJAX - UTRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

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