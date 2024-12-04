Ajax - Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Ahmetcan Kaplan'ın formasını giydiği Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 5. hafta erteleme maçında kendi sahasında Utrecht ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Hollanda Eredivisie'de heyecan sürüyor.
Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Ron Jans'ın ekibi Utrecht ile karşı karşıya gelecek.
AJAX - UTRECHT MAÇI SAAT KAÇTA?
Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
AJAX - UTRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!