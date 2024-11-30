Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2024 Cumartesi, 12:13
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

GAİN Park'ta oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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