Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Sami Uğurlu'nun ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
GAİN Park'ta oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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