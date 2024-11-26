Trabzonsporlu Simon Banza gol krallığına ortak oldu!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Demokratik Kongolu futbolcusu Simon Banza, Adana Demirspor maçında attığı 2 golle krallık yarışında Ciro Immobile'yi yakaladı.
Trabzonspor’un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, Adana Demirspor karşısında attığı iki golle birlikte gol krallığı yarışında Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile ile gol sayısını eşitledi.
17 GOLÜN 8'İ BANZA'DAN
Sezon başında Portekiz ekibi Braga’dan bir yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Banza, Trabzonspor’un hücum hattının en etkili isimlerden biri haline geldi. Bordo-mavililerin bu sezon Süper Lig’de attığı 17 golün 8’i Banza’dan geldi.
Banza, Konyaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında 2’şer, Hatayspor ve Göztepe karşısında ise 1’er kez gol sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu, attığı 8 golün 4’ü penaltıdan kaydetti.
Etiketler: #Simon Banza #Ciro Immobile #gol krallığı #trabzonspor
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