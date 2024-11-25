Trabzonspor kendi evinde şov yaptı: Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 19:04

Güncelleme: 25.11.2024 - 22:10

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 5-0 kazandı.

Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 3, 79 ve 85. dakikalarda Muhammed Cham, 50 ve 54. dakikada ise Simon Banza kaydetti.

MUHAMMED CHAM BİR İLKİ BAŞARDI

Bordo mavili takımda Muhammed Cham, 3 gol ve 2 asistle maçta öne çıkan isim oldu. Profesyonel kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor'a yapan Cham, 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.

SIMON BANZA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un 2. ve 3. golünü kaydeden Simon Banza, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 8. golünü attı.

GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Şenol Güneş'in öğrencileri, Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ligde henüz kazanamayan Adana Demirspor ise 10. yenilgisini aldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 15'e çıkardı. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Serkan, Batagov, Arif, Mendy, Umut G., Visca, Cham, Cihan, Simon Banza

Adana Demirspor: Vedat, Semih, Tolga, Arda, Jovan, Tayfun, Maestro, Nabil, Ali Yavuz, Y. Sarı, Y. Barasi

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

84' GOL | Muhammed Cham hat-trick yaparak takımının 5. golünü kaydetti.

83' Adana Demirspor'da Yusuf Barasi ve Alioui oyundan çıkarken Osman ve Shehu oyuna girdi.

82' Bordo Mavililer'de Banza ve Umut oyundan çıktı. Poyraz Efe ve Salih Malkoçoğlu oyuna girdi.

81' Manev'in sakatlık yaşadığı pozisyonla ilgili olarak hakeme itirazlarda bulunan Vedat, sarı kart ile cezalandırıldı.

79' Orta alanda topu alan Mendy, Banza'yı topla buluşturdu. Banza topu Enis'e bıraktı. Enis topu sağa çekip ceza alanının sağından son çizgiye inip penaltı noktasının soluna doğru topu havalandırdı. Cham, topun gelişimne sol ayağı ile yaptığı vuruşta kalecinin bacak arasından top filelere yolladı:

78' GOL | Muhammed Cham, kendisinin ikinci takımının 4. golünü kaydetti.

67' Bordo Mavililer'de Visca ve Hüseyin oyundan çıktı. Enis ve Serdar oyuna dahil oldu.

62' Trabzonspor'da Cihan Çanak, ceza alanına doğru topu havalandırdı. Savunmada Tolga Kalender, havadan gelen topu kafayla uzaklaştırdı.

61' Muhammed Cham'ın arka direğe doğru yaptığı ortada topu kontrol etmeye çalışan Batista Mendy, dokunuşunu iyi yapamayınca Tolga Kalender tehlikeyi uzaklaştırdı.

60' Baskıya devam eden Trabzonspor, sol kanattan köşe vuruşu kazandı.

55' Trabzonspor'da kendi yarı alanının ortalarında topu kazanan Cihan, rakip yarı alana geçip Cham'a pasını verdi. Cham, sağından ceza alanına koşan Banza'nın önüne topu gönderdi. Banza, sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

54' GOL | Simon Banza kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

51' Ev sahibi ekipte Mendy'den pası alan Cham, ceza sahası yayının sağından kaleye vuruşunu yaptı. Yerden giden top, Banza'ya çarptı. Banza kendisinden seken topu önünde bulunca sağ köşeye doğru yaptığı vuruşla top filelere gönderdi.

50' GOL | Simon Banza farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika ilave ediliyor.

36' Deplasman ekibinde Nabil Alioui'den pası alan Yusuf Barasi, Serkan Asan'ın üzerine doğru gitti. Trabzonspor'da Batista Mendy yardıma geldi ve topun sahibi oldu.

34' Trabzonspor'da sol kanattan çizgiye inen Arif Bosluk, içerideki Umut Gunes'e yerden pasını yolladı. Umut'un gelişine yaptığı vuruşta top , Tolga Kalender'den geri geldi.

33' Adana Demirspor'da sağ kanatta topu alıp merkeze doğru hareketlenen Yusuf Sarı, sol ayağıyla kaleyi yokladı. Top, yandan auta gitti.

32' Bordo-Mavili takımda ön alan baskı yapan Muhammed Cham, girdiği ikili mücadelede Jovan Manev'e faul yaptı.

31' Ev sahibinde serbest vuruşu kullanan Muhammed Cham'ın sol ayağı ile yaptığı vuruş, kalenin üzerinden auta gitti.

30' Trabzonspor'da savunmadan topla birlikte çıkan Arif Bosluk, Maestro tarafından faul ile durduruldu. Maestro, bu müdahale sonrası sarı kart gördü.

28' Cihan Canak ile Ali Yavuz Kol arasına bir gerginlik yaşandı. Pozisyonu takip eden hakem Mehmet Türkmen, iki oyuncuyu da uyardı.

27' Muhammed Cham'ın ön direğe doğru yaptığı ortada savunmasına yardıma gelen Ali Yavuz Koli, kafa ile topu uzaklaştırdı.

26' Trabzonspor'da Batista Mendy, kazandığı topu Muhammed Cham'a verdi. Ceza sahasının ön çizgisine gelen Cham, sol ayağı ile kaleyi denedi. Top savunmadan kornere gitti.

25' Adana Demirspor'da Ali Yavuz, ceza sahası yayının gerisinden kaleyi yokladı. Savunmada Batagov'dan seken top, penaltı noktasına açıldı. Batagov, yaptığı müdahale ile topun Yusuf Barasi'ye gelmesine engel oldu.

24' Trabzonspor hücumunda topu ileri taşıyan Edin Visca, ceza alanına sağdan girip penaltı noktasında olan Simon Banza'ya pasını verdi. Banza, sağ ayağı ile yaptığı vuruşta topu kalenin üzerinden auta yolladı.

23' Orta yuvarlakta gerçekleşen hava topu mücadelesinde Simon Banza, Tolga Kalender'e faul yaptı.

22' Trabzonspor'da Hüzeyin Türkmen sarı kart gördü.

21' Karadeniz ekibinde ön alanda baskı yapan Simon Banza, Semih Guler'den kazandığı topu soluna çekti ve kaleyi yokladı. Kaleci Vedat, sağına uzanarak topa sahip oldu.

20' Adana Demirspor'da Tayfun Aydogan'ın sol kanada yolladığı uzun topu kontrol eden Ali Yavuz Kol, ceza sahası yayına doğru koşu yapan Tayfun'u yeniden topla buluşturmak istedi ancak pası isabetli değil.

19' Ev sahibinin sağdan geliştirdiği atakta Edin Visca'dan pası alan Serkan Asan, bekletmeden içeri ortaladı. Savunmada Tolga Kalender'in ayak koyduğu topu Semih Guler uzaklaştırdı.

18' Trabzonspor'da orta sahaya yakın yerde baskı yapan Cihan Canak, girdiği top kapma mücadelesinde Yusuf Sarı'ya faul yaptı.

17' Konuk ekipte orta alanı geçen Nabil Alioui, soldan bindirme yapan Ali Yavuz Kol'u topla buluşturmaya çalıştı. Topa daha yakın olan Serkan Asan, pozisyonun büyümesine engel oldu.

14' Trabzonspor'dadefanstan topla birlikte çıkan Arseniy Batagov, sol kanatta olan Arif Bosluk'u topla buluşturdu ancak Arif için ofsayt bayrağı havada.

12' Trabzonspor'da Muhammed Cham'ın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Jovan Manev'in karşıladığı topu Tayfun Aydogan uzaklaştırdı.

11' Bordo Mavililer'de sol kanattan hücuma katılan Arif Bosluk, Cihan Canak'ın gönderdiği topa hareketlendi. Topa yetilen Arif, yerden pasını göndermek istedi. Arda Okan Kurtulan, kayarak yaptığı müdahale ile meşin yuvarlağı kornere yolladı.

10' Adana Demirspor'da orta sahayı topla geçmeye çalışan Arda Okan Kurtulan, Umut Gunes tarafından faul ile durduruldu.

9' Ev sahibi ekipte Edin Visca, sol kanattan bir kez daha ortasını yaptı. Kafalardan seken top auta gitti.

8' Edin Visca bir kez daha ön direğe doğru ortaladı. Savunmada Semih Guler, Arseniy Batagov'dan önce davranıp topu bir kez daha kornere yolladı.

7' Trabzonspor'da Edin Visca'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe inen topu savunma karşıladı. Ceza sahası yayının soluna açılan top, Arif Bosluk'un önüne geldi. Arif sekerek gelen topa sol ayağı ile vurarak kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Vedat Karakus, topu kornere çeldi.

6' Bordo Mavililer'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Edin Visca'dan pası alan Muhammed Cham, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü. Top, savunmadan sekerek kornere gitti.

5' Bu kez de Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topu alan Yusuf, rakip ceza alanına girip topu sağına çekti. Açıyı bulan Yusuf, şutunu gönderdi. Uğurcan Çakır soluna uzanarak gole izin vermedi.

4' Muhammed Cham, Trabzonspor formasıyla ilk golünü Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

3' Ev sahibi ekibin ayağa paslar ile sol kanattan geliştirdiği atakta Batista Mendy'den topu alan Muhammed-Cham, ceza sahası içinde Cihan Canak ile duvar pası yaptı. Cham, sol ayağının üstü ile sağ üst köşeye sert gönderdi ve top ağlara gitti.

3' GOL | Cham, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.